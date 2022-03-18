Член Совета федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале выступил с резкой критикой в адрес властей Молдовы после того, как президент Майя Санду решила потребовать вывести российских военных с территории Приднестровья.
Он напомнил Кишиневу, что незадолго до этих требований он просил у РФ предложивших отложить выплату задолженности за потребленный российский газ, пишет mk.ru.
"Как бы нам отучить Кишинев одновременно просить и требовать?... Одно не сочетается с другим", - написал сенатор.
Напомним, ранее стало известно, что Молдавия обратилась к "Газпрому" с просьбой отложить выплату задолженности за потребленный газ.