Национальное агентство налоговой администрации (ANAF) Румынии блокировало банковские счета представительства в стране российской компании "Аэрофлот". Приказ налоговой администрации размещен, в четверг, в журнале Monitorul Oficial, в котором публикуются официальные акты государственной администрации, пишет ТАСС.
"Учитывая положения Регламента (ЕС) №269/2014 об ограничительных мерах, связанных с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также тот факт, что физические лица Виталий Савельев, Михаил Полубояринов и Сергей Чемезов, перечисленные в Регламенте (ЕС) №269/2014, входят в правление компании ПАО "Аэрофлот", контролируя косвенно фонды представительства "Аэрофлота", предписывается блокировка фондов представительства "Аэрофлот", - указывается в приказе.
В документе отмечается, что Виталий Савельев, Михаил Полубояринов и Сергей Чемезов находятся в санкционном списке ЕС, а также что блокируются три счета, которые представительство имеет в банке Raiffeisen.
СМИ подчеркивают, что это - первая санкция, введенная в Румынии против российской компании.