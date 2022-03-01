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Налоговая администрация Румынии блокировала счета "Аэрофлота"

Налоговая администрация Румынии блокировала счета "Аэрофлота"

Национальное агентство налоговой администрации (ANAF) Румынии блокировало банковские счета представительства в стране российской компании "Аэрофлот". Приказ налоговой администрации размещен, в четверг, в журнале Monitorul Oficial, в котором публикуются официальные акты государственной администрации, пишет ТАСС.

"Учитывая положения Регламента (ЕС) №269/2014 об ограничительных мерах, связанных с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также тот факт, что физические лица Виталий Савельев, Михаил Полубояринов и Сергей Чемезов, перечисленные в Регламенте (ЕС) №269/2014, входят в правление компании ПАО "Аэрофлот", контролируя косвенно фонды представительства "Аэрофлота", предписывается блокировка фондов представительства "Аэрофлот", - указывается в приказе.

В документе отмечается, что Виталий Савельев, Михаил Полубояринов и Сергей Чемезов находятся в санкционном списке ЕС, а также что блокируются три счета, которые представительство имеет в банке Raiffeisen.

СМИ подчеркивают, что это - первая санкция, введенная в Румынии против российской компании.

tass.ru
  • Сегодня, 06:06
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