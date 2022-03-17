Молдова не успевает к обговоренному с "Газпромом" сроку, первому мая, провести аудит долга компании "Молдовагаз", поэтому рискует в мае остаться без поставок российского газа. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну в эфире одного из телеканалов.
Согласно договору, заключенному в октябре 2021-го, молдавская сторона должна была провести аудит задолженности компании "Молдовагаз". Агентство государственных услуг Молдовы 27 января разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовогаза" не способствует прозрачности процесса. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила в среду, что аудит провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались участвовать, передает sputniknews.com.
Спыну рассказал, что, поскольку Молдова не успеет совершить аудит, существует несколько возможных сценариев. Первый предусматривает, что срок проведения аудита будет отложен. Второй вариант приведет к тому, что "Газпром" откажется поставлять газ в Молдову и стране придется покупать его в других местах", – заявил вице-премьер.
Он отметил, что власти страны готовятся к обоим вариантам развития событий. При этом компания "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы прояснить ситуацию, учитывая сложную региональную обстановку. По мнению Спыну, до 20 апреля станет известно, какой из сценариев ждет Молдову.
Контракт с "Газпромом" Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть. "Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ.
В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года. sputniknews.com