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Названа самая счастливая страна

Названа самая счастливая страна

Финляндия в пятый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, опубликованный в пятницу.

Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 146 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.

В десятку наиболее счастливых стран вошли также Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия . США расположились на 16-м месте (на 14-ом месте в 2021 году), Великобритания на 17-ом (18-е в 2021 году), Франция на 20-ом (без изменений).

Из стран бывшего СССР, наилучшие показатели у Литвы и Эстонии - на 34 и 36 месте соответственно, Казахстан на 40-ом, Латвия на 42-ом, Узбекистан на 53-ем, Молдавия на 62-ом, Киргизия на 64-ом, Беларусь на 65-ом, Туркменистан на 78-ом, Россия на 80-ом (на 60-ом в 2021 году), Армения на 82-ом, Таджикистан на 83, Азербайджан 92, Украина на 98, Грузия на 105.

Самыми несчастливыми странами по мнению ООН стали Афганистан (последняя строчка рейтинга) и Ливан.
ria.ru
  • Сегодня, 08:14
  • DTV
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