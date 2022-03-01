Гражданские активистки в области прав человека из приднестровского региона, состоящие в Платфоме устойчивого (общинного) развития, а также их партнёры с правого берега, рассказывают о своём участии в общественной жизни, о трудностях и главных достижениях, о совмещении работы и семьи. Их истории необычны и вдохновляют на продвижение прав женщин.
Людмила Бородина, директор Центра «ОСОРЦ»: «Сила женщины в умении любить и быть рядом в трудную минуту»
Людмила Бородина, является директором Базового центра реабилитации и консультирования «ОСОРЦ», из г. Тирасполя. С 2002 года Центр занимается защитой прав и интересов детей и молодежи с психоневрологическими отклонениями в развитии, содействием в обеспечении равных прав и возможностей, а также в создании условий для адаптации, реабилитации, доступности и интеграции в общество людей с отклонениями в психофизическом развитии.
- Больше двадцати лет вы занимаетесь защитой прав детей и молодежи с психоневрологическими отклонениями в развитии. Как социальная деятельность совмещается с традиционной ролью женщины в нашем обществе?
- Я как-то слышала выражение «Роль женщины в обществе - это, как жизнь хамелеона в природе». Мы женщины в течении всей нашей жизни выполняем разные роли и порой вынуждены приспосабливаться к разным условиям, выполнять различные обязанности: дома - мама, на работе - сотрудник, в обществе -другом, соседом, общественным деятелем и т.д. В современном мире женщину, которая возглавляет коллективы, можно встретить часто, а еще чаще женщины возглавляют общественные организации. Порой это очень сложно, но когда добиваешься хороших результатов, то забываешь обо всех проблемах и радуешься сегодняшнему дню.
- Как возникла идея заняться социальными проектами? Как появился Ресурсный Центр «ОСОРЦ»?
- Идея открытия центра родилась когда моему племяннику поставили диагноз «не обучаем» и закрыли перед ним все двери к дальнейшему развитию. К сожалению, на местном уровне мы не смогли добиться открытия учреждения для подобных ребят и тогда мы обратились к благотворительным организациям за помощью. Так в 2001 году при непосредственном участии кишиневской благотворительной организации”ACASĂ” и при финансовой поддержкиголландскихблаготворительных организаций “Janivo” и “KORDaid” был открыт наш центр для детей с психоневрологическими отклонениями в развитии. Госадминистрация города выделила нам пустующее на тот момент помещение, где и по сегодняшний день работает наш центр и оказывает услуги детям и молодым людям с ограниченными возможностями.
- Какие основные направления деятельности центра?
- ОСОРЦ работает по семи основным направлениям. Это социализация и адаптация детей и молодых людей с психоневрологическими отклонениями в развитии в реабилитационном центре ОСОРЦ и его филиале, развитие услуг центра раннего вмешательства, оказание помощи молодым ЛОВ в трудоустройстве, развитие услуг ремесленных мастерских, открытых мастер-классов по рукоделию для молодых ЛОВ. Также среди направлений нашей деятельности - это развитие социального предпринимательства среди семей с ЛОВ и пожилых людей, развитие и продвижение услуг службами «Мобильная бригада», по оказанию помощи семьям с детьми и молодым ЛОВ. Мы уделяем особое внимание людям пожилого возраста, разрабатываем программы социально-психологической поддержки и инклюзии лиц пожилого возраста. Оказываем помощь общественным организациям ЛОВ и их членам, в виде консультативной помощи, обучении.
- Каких результатов удалось добиться? Какими гордитесь больше всего?
- Самый важный результат я считаю, что -это наши ребята. Многие из них практически могут жить самостоятельно, это доказывает тот факт, что среди наших ребят образовались три семейные пары, которые официально расписались и живут самостоятельно. Работают, занимаются семейным бытом, а вечерами рукодельничают. Их работы впоследствии очень хорошо реализуются. Центр посещают в основном ребята с I или II группой (неработающей) ограничения возможностей и им практически невозможно трудоустроиться. Те же ребята, которым пока не удается найти постоянное место работы, очень хорошо выполняют свои работы в наших ремесленных мастерских, оказывают помощь сотрудникам центра и выполняют несложные задания.
Ещё я радуюсь за наших родителей. Многие из них не только восстановили свою трудовую деятельность, но и смогли повысить свои квалификации, а некоторые даже открыли семейный бизнес. Это то, чего они не могли сделать раньше т.к. приходилось постоянно находиться с ребенком дома.
- Сколько подопечных у Вашего центра?
- Центр посещают 63 человека - это ребята в возрасте от 2,5 до 45 лет. Мобильные бригады нашей организации обслуживают ещё 51 человека. На консультативной основе -16 семей.
- За что Вы любите свою работу?
- За что я люблю свою работу? Ну, наверно за то, что когда я устаю или мне очень тяжело, или когда просто «опускаются руки» - ты видишь глаза этих ребят, их улыбку и желание помочь, которые тебя обнимают и радуются твоему присутствию.Видишь их счастливые лица, когда ты приходишь на работу после долгого(2-3 дня) отсутствия, когда они радуются любым нашим успехам, их оптимизму и желанию помочь - всё это вы не найдете нигде. За благодарность родителей, которые видят успехи своих детей, за поддержку моей семьи в решении многих текущих проблем и задач центра.
- Как удаётся совмещать работу и семью? Сложно ли Вам переключаться с любящей мамы и жены на строгую руководительницу?
- Работа занимает много личного пространства и времени и только благодаря пониманию и поддержки семьи возможно включение в общественную деятельность. Я очень часто приношу работу домой и это не всегда хорошо. Порой сложно переключиться на домашний быт, особенно когда есть проблемы в центре или в решении каких-либо задач воспитанников или в их семьях, но у меня прекрасные внуки, которые никогда не дают забыть о том, что я бабушка. Главное не забывать, что у тебя есть любимый муж, любимые дети и обожаемые внуки.
- Что у Вас на первом месте?
На первом месте у меня, как и у всех женщин, семья мои внуки и дети. Конечно же - мой центр, моя работа, которая занимает большую часть моего времени. И, к сожалению,я на третьем месте.
- В чём по Вашему мнению сила женщины?
- Сила женщины в женской мудрости, в нашей воле и выдержке, умении любить и быть рядом в трудную минуту, делать счастливыми окружение и нести на своих плечах заботу о родных людях, умением прощать и принимать близких такими, какие они есть.
- Какой Вы видите Вашу организацию через 10 лет?
- Конечно же процветающей. Оказывающей помощь открытыми повсеместно в каждом районе дополнительные услуги (дома сопровождаемого проживания, центры «Респиро», семейные социальные предприятия). Организация, которая смогла объединить усилия общественников и государственных учреждений в изменении отношения общества к людям с особенностями в развитии, облегчение процесса подготовки, адаптации и социальной интеграции детей и молодежи с отклонениями в психофизическом развитии в общество, побуждая их стать более независимыми, учиться вести свою жизнь в общине, вовлекая в общественную жизнь.