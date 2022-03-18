Сегодня, 18 марта, вице-премьер РМ Андрей Спыну заявил, что есть возможность организации полетов только на определенное пространство в западном направлении.
«В Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы обсуждали возможность открытия только определенной части воздушного пространства в сторону Румынии», — рассказал Спину.
По его словам, сейчас эксперты и специалисты по безопасности рассматривают такой вариант и если он окажется удачным, то, вероятно, в начале следующей недели будет принято решение об открытии воздушного пространства с этой стороны.
«Это означает, что все рейсы будут вылетать из страны только по этой части для всех операторов. Осуществлять регулярные полеты смогут как беженцы, так и граждане Республики Молдавия», — заключил Андрей Спыну.
Напоминаем, что с 24 февраля воздушное пространство РМ по рекомендации Высшего совета безопасности было закрыто на неопределенное время в связи с военной ситуацией на Украине. Позже для облегчения перемещения въехавших в Молдавию украинских беженцев Управлению гражданской авиации РМ разрешили организацию экстренных коммерческих эвакуационных рейсов. Также, в виде исключения, республика принимает гуманитарные и почтовые самолеты.
Как сообщало EADaily , правительство Румынии на специальном заседании приняло решение направить на Украину очередной транш гуманитарно-военной помощи. Планировалось, что её доставка может быть осуществлена воздушным путем через Молдавию. Однако, на тот момент Кишинев заявил, что руководствуясь принципом нейтралитета, не будет делать исключения даже для партнеров из Бухареста.
После того, как на этой неделе Молдова подписалась под западными санкциями по линии ВТО, не исключено, что теперь будет пересмотрен и этот вопрос.