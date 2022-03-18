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Китай выступил против оказания военной помощи Украине со стороны США

Китай выступил против оказания военной помощи Украине со стороны США

Китайские власти против оказания военной помощи Украине со стороны США. Передача Киеву летального оружия ставит под вопрос восстановление мира и стабильности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает Еadaily ссылаясь на ТАСС.

«Китай в качестве гуманитарной помощи предоставил Украине продукты питания, детское растворимое молоко, спальники и ватные одеяла, влагонепроницаемые подстилки. Что касается США, они передали Киеву смертоносное оружие. Могут ли эти вооружения вернуть мир и стабильность, или же они приведут к новым жертвам и раненым среди мирного населения? Жители Украины больше нуждаются в продовольствии и спальниках», — сказал он на брифинге.
По его словам, по-настоящему здравомыслящим людям очевидно, что Украина нуждается отнюдь не поставках вооружений. Дипломат отметил, что усилия Пекина по оказанию гуманитарной помощи Киеву вызвали широкую поддержку со стороны международного сообщества, в первую очередь многих развивающихся стран.

Как сообщалось ранее, США ведут переговоры с партнерами по НАТО о предоставлении военной помощи Украине, в том числе о поставке советских систем противовоздушной обороны, прежде всего комплексов С-300, с которыми умеют обращаться украинские военнослужащие. Президент Джо Байден в среду заявил, что власти Соединенных Штатов намерены передать Киеву дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, беспилотники, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он также объявил, что Вашингтон дополнительно выделит украинской стороне $ 800 млн в качестве военной помощи, что доведет ее объем на неделе до $ 1 млрд.


  • Вчера, 16:57
  • DTV
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