Китайские власти против оказания военной помощи Украине со стороны США. Передача Киеву летального оружия ставит под вопрос восстановление мира и стабильности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает Еadaily ссылаясь на ТАСС.
«Китай в качестве гуманитарной помощи предоставил Украине продукты питания, детское растворимое молоко, спальники и ватные одеяла, влагонепроницаемые подстилки. Что касается США, они передали Киеву смертоносное оружие. Могут ли эти вооружения вернуть мир и стабильность, или же они приведут к новым жертвам и раненым среди мирного населения? Жители Украины больше нуждаются в продовольствии и спальниках», — сказал он на брифинге. По его словам, по-настоящему здравомыслящим людям очевидно, что Украина нуждается отнюдь не поставках вооружений. Дипломат отметил, что усилия Пекина по оказанию гуманитарной помощи Киеву вызвали широкую поддержку со стороны международного сообщества, в первую очередь многих развивающихся стран.
Как сообщалось ранее, США ведут переговоры с партнерами по НАТО о предоставлении военной помощи Украине, в том числе о поставке советских систем противовоздушной обороны, прежде всего комплексов С-300, с которыми умеют обращаться украинские военнослужащие. Президент Джо Байден в среду заявил, что власти Соединенных Штатов намерены передать Киеву дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, беспилотники, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он также объявил, что Вашингтон дополнительно выделит украинской стороне $ 800 млн в качестве военной помощи, что доведет ее объем на неделе до $ 1 млрд.