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ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
ГТК ПМР информирует юридических и физических лиц о том, что с 18 марта 2022 года до особого распоряжения приостанавливают свое функционирование следующие пункты пропуска:
в зоне деятельности Тираспольской таможни:
— ТПП «Малаешты»
— ТПП «Ближний Хутор»
— ТПП «Новая Андрияшевка»
в зоне деятельности Дубоссарской таможни:
— ТПП «Колосово»
в зоне деятельности Рыбницкой таможни:
— ТПП «Грушка»/Каменский таможенный пост/
— ТПП «Броштяны»
— ТПП «Катериновка»/Каменский таможенный пост/
— ТПП «Воронково»
customs.gospmr.org
- Сегодня, 09:14
- DTV
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