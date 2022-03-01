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ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП

ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП

ГТК ПМР информирует юридических и физических лиц о том, что с 18 марта 2022 года до особого распоряжения приостанавливают свое функционирование следующие пункты пропуска:

в зоне деятельности Тираспольской таможни:

— ТПП «Малаешты»

— ТПП «Ближний Хутор»

— ТПП «Новая Андрияшевка»

в зоне деятельности Дубоссарской таможни:

— ТПП «Колосово»

в зоне деятельности Рыбницкой таможни:

— ТПП «Грушка»/Каменский таможенный пост/

— ТПП «Броштяны»

— ТПП «Катериновка»/Каменский таможенный пост/

— ТПП «Воронково»
customs.gospmr.org
  • Сегодня, 09:14
  • DTV
  • Просмотров: 13
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