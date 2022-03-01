Несколько транспортных средств из Молдовы с грузом пищевой соли, которые пересекают территорию соседней Украины, остаются заблокированными в пунктах пропуска на въезде в Молдову. В частности, у компании Policontract на Могилевско-Подольской таможне застряли два вагона с солью, из-за чего возникли проблемы с выполнением контрактов. Об этом рассказал Виктор Гросу, менеджер по продажам компании.
- На данный момент у нас есть два вагона с пищевой солью, стоящих на границе между Молдовой и Украиной, на территории Украины, на Могилевско-Подольской таможне. Уже две недели они не могут добраться до Молдовы. У нас большие проблемы с экономическими агентами, с которыми у нас есть контракты. Никто не дает нам ответа, почему наш товар остановлен, - сказал Виктор Гросу, передает bloknot-moldova.ru ссылаясь на ZdG.
Власти Кишинева говорят, что о подобных случаях перевозчики должны уведомлять компетентные органы Молдовы.