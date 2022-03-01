По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача, доля расчетов в национальных валютах выросла в 2021 году до 74% с 63% в 2013 году
Страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ведут активную работу по снижению доли доллара во взаимных расчета, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, пишет ТАСС.
"Страны ЕАЭС активизируют работу над снижением доли доллара во взаимных расчетах. Обеспечение проведения взаимных расчетов между резидентами государств - членов в национальных валютах является одним из принципов реализации согласованной валютной политики в ЕАЭС. Мы ведем эту работу не первый год, и на сегодняшний день большая часть расчетов в союзе осуществляется при использовании нацвалют", - цитирует Вольвача пресс-служба МЭР.
По словам замминистра, доля расчетов в национальных валютах выросла в 2021 году до 74% с 63% в 2013 году.
"В ходе состоявшегося 17 марта заседания совета ЕЭК страны обсуждали возможность по взаимному согласованию осуществлять расчеты в рамках зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин также в российских рублях", - добавили в пресс-службе Минэкономразвития.
Ранее глава МЭР РФ Максим Решетников сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что страны ЕАЭС достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах. "Очень важный вопрос, который обсуждался [на заседании совета Евразийской экономической комиссии], - это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах", - сказал российский министр.
Он подчеркнул, что для России отдельную важность представляет то, что основной расчет пошлины РФ получает в рублях. "Тем самым мы приступили к формированию единого рублевого пространства", - пояснил Решетников.
В феврале 2021 года помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина сообщила, что зависимость ЕАЭС от глобальных платежных систем, в том числе SWIFT, снижается за счет увеличения платежей в национальных валютах, при этом доля доллара снизилась на 10% с 2013 года. Она отметила, что в соответствии со Стратегией-2025 приоритетом ЕЭК является дальнейшее повышение роли нацвалют во взаимных расчетах. На площадке комиссии действует рабочая группа по вопросам дедолларизации расчетов во взаимной торговле. tass.ru