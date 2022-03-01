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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 11 по 17 марта на территории республики зарегистрировано 231 заявление и сообщение о преступлениях. По 180 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был зарегистрирован один угон транспортного средства, 36 краж (по горячим следам раскрыто 16 из них). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано два госдолжника.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1738 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 15 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено шесть таких водителей, Григориопольского района – три, г. Тирасполь и Слободзейского района – по два, г. Бендеры и Дубоссарского района – по одному.

С 11 по 17 марта на территории республики зарегистрировано семь пожаров. Погибших и раненых нет. Три пожара зарегистрировано в г. Тирасполь, два – в Рыбницком районе (в г. Рыбница и с. Попенки), по одному – в Слободзейском (в с. Новая Андрияшевка) и Каменском (в с. Рашков) районах. За нарушение правил пожарной безопасности составлен 21 административный протокол.
mvdpmr.org
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