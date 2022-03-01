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В Приднестровье право на приватизацию жилья расширят

В Приднестровье право на приватизацию жилья расширят

Депутаты Комитета по вопросам региональной политики поддержали законопроект, принятие которого позволит гражданам приватизировать жильё, предоставленное им в порядке частичного улучшения жилищных условий, как состоящим на учете нуждающихся в улучшении условий жилья. Сейчас в госадминистрациях Тирасполя, Бендер, Слободзеи и Слободзейского района лежат заявления, которые по действующему закону неисполнимы. Государство должно предоставлять жилье очередникам с учетом следующих параметров: 18 кв. метров на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 42 квадратных метра – на семью из двух человек, 33 квадратных метра – на одиноко проживающего. Зачастую из-за отсутствия необходимой площади обратившемуся предоставляют временно другое жилье, которое по закону нельзя приватизировать.

«Допустим, человеку положена трехкомнатная квартира, но ему дают двухкомнатную. Законом не предусмотрена возможность приватизации такого жилья, учитывая, что у него временный статус. Человек поселяется в двухкомнатную квартиру, продолжает стоять в очереди пока не получит соответственно трехкомнатную квартиру. У нас на практике сложилась ситуация, когда люди не хотят ждать еще неопределенное количество времени и готовы уже удовлетвориться тем, что есть. Правительство предложило дать возможность таким людям приватизировать это полученное жилье», – отметил заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики Антон Онуфриенко.

Если человек приватизирует временное жилье, он будет снят с очереди на получение жилья.

Комитет по вопросам региональной политики будет рекомендовать на пленарном заседании принять в первом чтении законопроект о приватизации жилья, предоставленного для частичного улучшения жилищных условий.
vspmr.org
  • Сегодня, 10:06
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