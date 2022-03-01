Министерство по социальной защите и труду опубликовало данные о величине прожиточного минимума в Приднестровье за предыдущий месяц. В феврале 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для пенсионера – на 0,71%; для трудоспособного населения – на 0,62%; в среднем на ребенка – на 0,53%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,60%.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за февраль 2022 года составил 100,78%, итоговый с начала года – 102,12%, пишет newspmr.com.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за февраль 2022 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 1 796 руб. (1 785 руб. – в январе 2022 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 863 руб. (1 852 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 722 руб. (1 712 руб.);
- для пенсионеров – 1 419 руб. (1 409 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 1 722 руб. (1 713 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 520 руб. (1 512 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 1 868 руб. (1 858 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 668 руб. (1 658 руб.)
Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в феврале 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами – в равной мере за счет увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также роста тарифов на услуги.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (52,3% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,9%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (27,1%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.