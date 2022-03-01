В Парканах 18 марта, около трёх часов дня, сельчане увидели мальчика, гуляющего одного в поле. О чём сразу же сообщили в милицию.
Выяснилось, ребёнку 9 лет, учится в 3 классе. Инспектору по делам несовершеннолетних мальчик пояснил: устал учиться и делать уроки, поэтому решил уйти из дома, пойти искать работу, передает пресс-центр МВД ПМР.
Около двух часов дня мальчик из школы пришёл домой и сел за уроки. Пока мать хлопотала по хозяйству, уверенная в том, что сын занимается в своей комнате, мальчик незаметно вышел из дома. За час своего отсутствия работу юный беглец не нашёл, зато успел покататься в поле на тракторе и побывать в отделении милиции.
Сотрудники ИДН провели с ребёнком профилактическую беседу и привели домой. О том, что сын ушёл из дома, женщина узнала от милиционеров. Инспекторы по делам несовершеннолетних призывают родителей внимательно следить за своими детьми и не оставлять их надолго без присмотра. mvdpmr.org