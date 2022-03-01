Украинские военные взорвали железнодорожный мост на границе с Российской Федерацией.
Власти РФ планировали использовать этот мост для личных целей, сообщает глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, передает unian.net
Отмечается, что железнодорожный мост на границе с РФ подорвали разведчики и члены батальона "Азов". Билецкий указал, что власти РФ планировали поставлять боеприпасы и провизию.
"Главное управление разведки и ТрО "Азов" провели совместную спецоперацию возле границ России. Взорвали железнодорожный мост, которым планировали подвозить боеприпасы и провизию", – говорится в сообщении. unian.net