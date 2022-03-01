По решению украинских властей один из крупнейших производителей соков в Молдове остался без 100 тонн продукции.
Четыре контейнера с соком на сумму более 100 тысяч евро, направлявшихся из Молдовы в Китай, были конфискованы Одесском порту. Молдавские соки уже розданы гражданам Украины.
О том, что соки остались в Украине и в Китай не попадут, рассказал Директор консервного завода в Оргееве. Более того, предприятие уже получило деньги за конфискованные в Одесском порту четыре контейнера. Сейчас производитель ждет официального уведомления о случившемся. Аналогичная участь постигла и другие грузы с продуктами, передает bloknot-moldova.ru.
- В порту их конфисковали и направили в наиболее уязвимые регионы Украины. Там были не только наши товары, но и грузы с макаронами, с крупой, с водой, которые приказом министра обороны Украины конфисковали и часть направили в Донецк. Наши юристы готовят документы в порт о том, что они не отправили в срок контейнеры, которые туда загнали, - сообщил tvrmoldova.md директор консервного завода Симион Мудря.
Из-за конфликта на Украине пошатнулись торговые отношения, поскольку через соседнюю страну осуществлялся экспорт в Азию и некоторые страны Европы, а в самой Украине предприятие закупало упаковку.
- Порт Джурджулешты не может принимать такие контейнеры, и мы надеемся, что они будут разгружены в Констанце, поскольку все суда в Одессе перенаправляются в Констанцу, - добавил Симион Мудря.
По данным ассоциации производителей консервов, компании перенаправляют свой экспорт в страны ЕС или даже в Канаду.