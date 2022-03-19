В Одессе несколько сотен установленных у побережья якорных мин сорвало штормом, и теперь они отправились в свободное плаванье в Чёрное море, угрожая абсолютно случайным судам.
Как уточняется в официальном документе, который публикует издание Life.ru, речь идёт об около 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Обращение направлено всем судовладельцам и капитанам судов в регионе, сообщает eadaily.com.
Обращение капитана морского порта Сочи к судовладельцам. Иллюстрация: LIFE
Мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный, были оторваны из-за шторма и теперь представляют реальную угрозу для кораблей в юго-западной и северо-западной частях Чёрного моря. Об этом говорится в экстренном обращении капитана морского порта Сочи Вячеслава Румянцева от 18 марта.
«По информации, объявленной ГС ЧФ в ПРИП № 116 из-за штормовых условий, якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ), оторваны», — говорится в документе.
В связи с этим капитан призывает гражданские суда соблюдать особую осторожность в юго-западной и северо-западной частях Чёрного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах.
Обращение с соответствующими приложениями направлено всем судовладельцам и капитанам судов, осуществляющих свою деятельность и базирующихся в морском порту Сочи.
После начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов якорной мины) и якорных речных мин, произведенных в первой половине XX века. Из-за шторма стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями, пишет ТАСС.
"Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин", - сообщили в ФСБ.
"Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна", - отметили в ЦОС.
С учетом минной опасности Черноморский флот ВМФ России опубликовал соответствующее прибрежное предупреждение № 116 от 18 марта 2022 года.
В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины "в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза". В соответствии с Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин, воспрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые не делаются безопасными, как только они сорвутся со своих минрепов.