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Украинцам запретили гулять в лесах и лесополосах – указ президента

Украинцам запретили гулять в лесах и лесополосах – указ президента

В Киевской области леса и лесопосадки посещать могут только военные и правоохранители. Об этом сообщает пресс-центр Вышгородского районного совета, передает segodnya.ua

"Запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники", – говорится в сообщении.

Согласно указа президента о военном положении, а также ссылаясь на конституцию Украины – права граждан государства ограничиваются.

Посещение разрешено для:

ВСУ, командования отдельных родов войск ВСУ, управления оперативных командований,
Государственной пограничной службы Украины,
Государственной специальной службы транспорта,
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,
Национальной гвардии Украины,
Службы безопасности Украины,
Службы внешней разведки Украины,
Управления государственной охраны Украины,
Министерства внутренних дел Украины,
других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций призвала украинцев не сжигать траву. Это чревато последствиями как для самих граждан, так и для ситуации в стране.

segodnya.ua
  • Сегодня, 17:51
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