В Киевской области леса и лесопосадки посещать могут только военные и правоохранители. Об этом сообщает пресс-центр Вышгородского районного совета, передает segodnya.ua
"Запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники", – говорится в сообщении.
Согласно указа президента о военном положении, а также ссылаясь на конституцию Украины – права граждан государства ограничиваются.
Посещение разрешено для:
ВСУ, командования отдельных родов войск ВСУ, управления оперативных командований, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.
Государственная служба чрезвычайных ситуаций призвала украинцев не сжигать траву. Это чревато последствиями как для самих граждан, так и для ситуации в стране.