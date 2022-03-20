Американская организация «Космический фонд» переименовала свое традиционное мероприятие «Ночь Юрия» в «свете текущих мировых событий» в «Праздник космоса».
Такими «санкциями» против Юрия Гагарина фонд выразил поддержку Киеву, пишет eadaily.com.
Организатором мероприятия, которое ежегодно проходит в Колорадо-Спрингс, является некоммерческая организация Space Foundation. Участие в симпозиуме принимают порядка 160 космических компаний, 100 докладчиков и высокопоставленные представители международного космического сообщества.
«Фокус этого мероприятия по сбору средств остается прежним — отпраздновать достижения человека в космосе, вдохновляя следующее поколение достигать звезд», — объяснили организаторы в Twitter. Произошедшее уже осудили в зарубежной прессе и соцсетях.
«Цензура имени Юрия Гагарина не поможет ни одному украинцу», — пишут авторы издания о космосе Futurism.