В Республике Молдова ежегодно используется более двух тысяч тонн пестицидов. Среднее значение интенсивности использования фитосанитарной продукции составляет 1,6 кг/ га, однако в отдельных регионах страны наблюдается повышенная интенсивность - около 4,6 кг/ га.
Специалисты обеспокоены тем, как на здоровье граждан влияет отравление пестицидами, вызванное, в основном, увеличением их производства и массовым использованием, особенно неподготовленными людьми, передает Noi.md
По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), за последние шесть лет (2016-2021 гг.) зарегистрировано 655 случаев интоксикации, из них 223 - у детей. Погибли 24 человека, в том числе пятеро детей. Данные представлены Национальным агентством общественного здоровья в рамках Недели продвижения и контроля рационального применения фитосанитарной продукции, которая пройдет с 21 по 26 марта.
Фитосанитарные препараты (пестициды) – это химические вещества, используемые для защиты растений путем уничтожения вредителей. В рамках Недели продвижения рационального применения пестицидов запланированы мероприятия по информированию широкой общественности о рисках, связанных с нерациональным обращением с пестицидами. Будут организованы общественные дискуссии, круглые столы, тренинги, радио- и телепередачи, информация в прессе.
Специалисты отделов охраны общественного здоровья в партнерстве с инспекторами ANSA обеспечат информирование населения о вредном воздействии пестицидов на состояние здоровья. Ежегодно в Республике Молдова используется более двух тысяч тонн пестицидов В Республике Молдова ежегодно используется более двух тысяч тонн пестицидов. Среднее значение интенсивности использования фитосанитарной продукции составляет 1,6 кг/ га, однако в отдельных регионах страны наблюдается повышенная интенсивность - около 4,6 кг/ га.
Специалисты обеспокоены тем, как на здоровье граждан влияет отравление пестицидами, вызванное, в основном, увеличением их производства и массовым использованием, особенно неподготовленными людьми. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), за последние шесть лет (2016-2021 гг.) зарегистрировано 655 случаев интоксикации, из них 223 - у детей. Погибли 24 человека, в том числе пятеро детей.
Данные представлены Национальным агентством общественного здоровья в рамках Недели продвижения и контроля рационального применения фитосанитарной продукции, которая пройдет с 21 по 26 марта. Фитосанитарные препараты (пестициды) – это химические вещества, используемые для защиты растений путем уничтожения вредителей. В рамках Недели продвижения рационального применения пестицидов запланированы мероприятия по информированию широкой общественности о рисках, связанных с нерациональным обращением с пестицидами.
Будут организованы общественные дискуссии, круглые столы, тренинги, радио- и телепередачи, информация в прессе. Специалисты отделов охраны общественного здоровья в партнерстве с инспекторами ANSA обеспечат информирование населения о вредном воздействии пестицидов на состояние здоровья.