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В Бендерах отреставрируют часовню по улице Ечина

В Бендерах отреставрируют часовню по улице Ечина

1 апреля 1992 года молдавский ОПОН впервые атаковал город, в результате боёв на месте погибли 6 человек: милиционеры, гвардейцы и один мирный житель. 11 человек были ранены. Позже от полученных ранений скончался капитан милиции Григорий Ечин. Его именем названа улица в Бендерах, на которой стоит часовня с мемориальной плитой.

С момента первоапрельской трагедии – 30 лет. К траурной дате памятник отреставрируют. Погодные условия для таких работ не совсем благоприятные. Начали с тех, которые можно проводить при ночном минусе, сообщает Бендерское телевидение.

«Пока погода не позволяет приступить к масштабным ремонтным работам, мы производим покраску, зачистку, подготовку данного объекта к дальнейшей его покраске. Сейчас приступили к покраске купола. В дальнейшем планируем покраску водоимульсионными красками всего комплекса», — рассказал прораб МУП РСУ города Бендеры Вячеслав Никитин.

До лета преобразятся и другие памятные места. К основным работам приступят, когда потеплеет. К 19 июня приведут в порядок Мемориал Памяти и Скорби. Обновления ждут сразу нескольких объектов.

«У нас там получается 2 объекта, которые подлежат реконструкции. Это сам непосредственно памятник с колоколом, стелой, это первый пост, который тоже надо будет перекрашивать. Это будет производиться реконструкция памятника места Бендерской трагедии, это возле миротворцев, под мостом там есть еще памятное место», — сказал специалист.

Подходы к этому памятному знаку планируют выложить плиткой. Покрасят скамейки. Памятники нужно очистить от пыли и грязи и освежить. К слову, краска для ремонтных работ – местного производства, ее выпускает одно из предприятий Бендер.



Елена Леонтьева, bendery.tv
  • Вчера, 18:06
  • DTV
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