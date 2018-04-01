1 апреля 1992 года молдавский ОПОН впервые атаковал город, в результате боёв на месте погибли 6 человек: милиционеры, гвардейцы и один мирный житель. 11 человек были ранены. Позже от полученных ранений скончался капитан милиции Григорий Ечин. Его именем названа улица в Бендерах, на которой стоит часовня с мемориальной плитой.
С момента первоапрельской трагедии – 30 лет. К траурной дате памятник отреставрируют. Погодные условия для таких работ не совсем благоприятные. Начали с тех, которые можно проводить при ночном минусе, сообщает Бендерское телевидение.
«Пока погода не позволяет приступить к масштабным ремонтным работам, мы производим покраску, зачистку, подготовку данного объекта к дальнейшей его покраске. Сейчас приступили к покраске купола. В дальнейшем планируем покраску водоимульсионными красками всего комплекса», — рассказал прораб МУП РСУ города Бендеры Вячеслав Никитин.
До лета преобразятся и другие памятные места. К основным работам приступят, когда потеплеет. К 19 июня приведут в порядок Мемориал Памяти и Скорби. Обновления ждут сразу нескольких объектов.
«У нас там получается 2 объекта, которые подлежат реконструкции. Это сам непосредственно памятник с колоколом, стелой, это первый пост, который тоже надо будет перекрашивать. Это будет производиться реконструкция памятника места Бендерской трагедии, это возле миротворцев, под мостом там есть еще памятное место», — сказал специалист.
Подходы к этому памятному знаку планируют выложить плиткой. Покрасят скамейки. Памятники нужно очистить от пыли и грязи и освежить. К слову, краска для ремонтных работ – местного производства, ее выпускает одно из предприятий Бендер.