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В Приднестровье в образовательные учреждения поступили сообщения о минировании

В Приднестровье в образовательные учреждения поступили сообщения о минировании

С самого утра понедельника в образовательные учреждения республики поступают сообщения о минировании.

По данным на 9:00 известно, что на электронную почту общеобразовательных, высших и средне-специальных учебных заведений неизвестные отправили сообщения о том, что в зданиях заложены взрывные устройства, сообщается в телеграмм-канале пресс-центра МВД ПМР.

Такие сообщения поступили практически во все школы, гимназии, лицеи, техникумы, колледжи, училища столицы, Бендер, Рыбницы, Дубоссар, Каменки.

В Тирасполе информацию о якобы минировании также получили в ПГУ и Суворовском военном училище.

Письма аналогичного содержания продолжают поступать и в другие учебные заведения.

Специалисты МВД, Минобороны, МГБ обследуют здания.

На данный момент известно, что письма с угрозами были разосланы в 58 организаций образования.

Фото: телеграмм-канал пресс-центра МВД ПМР
  • Сегодня, 11:30
  • DTV
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