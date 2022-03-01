



С самого утра понедельника в образовательные учреждения республики поступают сообщения о минировании.



По данным на 9:00 известно, что на электронную почту общеобразовательных, высших и средне-специальных учебных заведений неизвестные отправили сообщения о том, что в зданиях заложены взрывные устройства,



Такие сообщения поступили практически во все школы, гимназии, лицеи, техникумы, колледжи, училища столицы, Бендер, Рыбницы, Дубоссар, Каменки.



В Тирасполе информацию о якобы минировании также получили в ПГУ и Суворовском военном училище.



Письма аналогичного содержания продолжают поступать и в другие учебные заведения.



Специалисты МВД, Минобороны, МГБ обследуют здания. С самого утра понедельника в образовательные учреждения республики поступают сообщения о минировании.По данным на 9:00 известно, что на электронную почту общеобразовательных, высших и средне-специальных учебных заведений неизвестные отправили сообщения о том, что в зданиях заложены взрывные устройства, сообщается в телеграмм-канале пресс-центра МВД ПМР.Такие сообщения поступили практически во все школы, гимназии, лицеи, техникумы, колледжи, училища столицы, Бендер, Рыбницы, Дубоссар, Каменки.В Тирасполе информацию о якобы минировании также получили в ПГУ и Суворовском военном училище.Письма аналогичного содержания продолжают поступать и в другие учебные заведения.

На данный момент известно, что письма с угрозами были разосланы в 58 организаций образования.Фото: телеграмм-канал пресс-центра МВД ПМР