С сегодняшнего дня, с 12:00 по местному времени, часть национального воздушного пространства вновь открывается для гражданских и государственных самолетов.
Управление гражданской авиации совместно с Министерством обороны созвало заседание Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством РМ, на котором была рассмотрена возможность повторного открытия национального воздушного пространства в контексте вооруженного конфликта в соседней стране, пишет point.md.
После переоценки текущей ситуации с безопасностью члены Комиссии решили открыть часть воздушного пространства, чтобы можно было возобновить пассажирские авиаперевозки.
В связи с этим с сегодняшнего дня, 21 марта 2022 года, в 12 часов (по местному времени) часть национального воздушного пространства будет открыта для использования гражданской и государственной авиацией, что позволит возобновить регулярные пассажирские перевозки. Учитывая, что воздушное пространство Украины закрыто и полеты в северном, южном и восточном направлениях выполняться не могут, все полеты будут направлены в и из Румынии.
Остальное воздушное пространство остается закрытым, в том числе воздушное пространство класса G (неконтролируемое воздушное пространство, используемое в основном для развлекательных полетов), с применением к этому пространству в случае необходимости исключений, предусмотренных п.25 Положения №1 от 24 февраля 2022 года.
Авиаоператоры, выполнявшие регулярные рейсы в Кишиневском международном аэропорту, возобновят свою деятельность в ближайшее время.