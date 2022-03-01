Сегодня утром во многие образовательные учреждения республики поступили сообщения о минировании. Правоохранительные органы обследуют здания учебных заведений республики.
Как заявил Президент ПМР Вадим Красносельский, на текущий момент ни один факт заявленного минирования не подтверждён.
«Это тот случай, когда ложность сведений радует. Но распространители этой информации должны осознавать, что наказание за подобные "шутки" будет серьёзным», - написал глава государства в своём официальном телеграм-канале.
«Недавний опыт показал, что зачастую авторы сообщений о якобы минировании общественных мест и социально значимых учреждений находятся далеко за пределами страны. На этот раз "взрыватели" в свои игры решили добавить политики. Мы не позволим сеять межнациональную рознь!» - отметил Президент.
Вадим Красносельский призвал приднестровцев к спокойствию, добавив, что правоохранители выполняют свою работу.
«Школьники и студенты вернутся за парты после того, как мы будем полностью уверены в их безопасности. Напоминаю: распространение заведомо ложных сообщений об актах терроризма предусматривает уголовную ответственность», - заключил глава государства.