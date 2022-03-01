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Нобелевский комитет прокомментировал идею выдвинуть Зеленского на премию мира

Нобелевский комитет прокомментировал идею выдвинуть Зеленского на премию мира

Нобелевский комитет не может продлевать период выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, который истек 31 января. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор Норвежского нобелевского института Олав Ньёльстад.

Такой ответ он дал на просьбу прокомментировать опубликованное на прошлой неделе письмо группы европейских политиков, которые выступили с инициативой продлить сроки выдвижения на премию, чтобы включить в число кандидатов президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ.

"На сегодня Норвежский нобелевский комитет не получил письмо, о котором вы говорите. Если говорить в общем, комитет не может продлевать срок выдвижения на премию мира, который истек 31 января. Однако члены комитета имеют право выдвигать своих кандидатов до первой формальной ежегодной встречи комитета. В этом году она состоялась 28 февраля", - указал он.

Согласно информации комитета, на Нобелевскую премию мира 2022 года выдвинуты 343 кандидата, из которых 251 - частные лица, 92 - организации. Число номинантов в 2022 году стало самым большим в истории, если не считать 2016 год (тогда кандидатов было 376).
tass.ru
  • Сегодня, 11:14
  • DTV
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