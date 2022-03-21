Тираспольчанка Дарья Козорез выиграла бронзу молодежного чемпионата Европы U-22, который проходит в хорватском городе Пореч.
Дарья Козорез на европейском ринге выступала в весовой категории свыше 81 килограмма. Путевку в финал спортсменка проиграла польской сопернице Оливии Тоборек – 1:4 и стала бронзовым призером, пишет sputniknews.com.
Молодежный чемпионат Европы U-22 проходит в Хорватии с 12 по 24 марта. В европейском форуме участвуют спортсмены с 2000 по 2003 год рождения. За медали сражаются 319 бойцов из 39 стран, в том числе 103 девушки. sputniknews.com