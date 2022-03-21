Dnestr.TV

 
0

Спортсменка из Приднестровья стала призером молодежного чемпионата Европы U-22

Спортсменка из Приднестровья стала призером молодежного чемпионата Европы U-22

Тираспольчанка Дарья Козорез выиграла бронзу молодежного чемпионата Европы U-22, который проходит в хорватском городе Пореч.

Дарья Козорез на европейском ринге выступала в весовой категории свыше 81 килограмма. Путевку в финал спортсменка проиграла польской сопернице Оливии Тоборек – 1:4 и стала бронзовым призером, пишет sputniknews.com.

Молодежный чемпионат Европы U-22 проходит в Хорватии с 12 по 24 марта. В европейском форуме участвуют спортсмены с 2000 по 2003 год рождения. За медали сражаются 319 бойцов из 39 стран, в том числе 103 девушки.
sputniknews.com
  • Сегодня, 11:18
  • DTV
  • Просмотров: 35
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна