Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова сегодня, 21 марта, за какие-то несколько минут преподала урок знаменитому голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру. А взяться за «преподавание» молодой спортсменке пришлось после того, как она услышала обращение, записанное американской звездой, передает bloknot.ru.
Шварценеггер распространил по своим соцсетям 18 марта обращение, в котором намеревался «открыть русским глаза» о спецоперации России на Украине. При этом «Терминатор» не стал скрывать, что его отец является австрийским нацистом, который воевал во Второй мировой войне и получил даже ранение, стреляя по советским солдатам в боях под Ленинградом.Теперь Марьяна записала видео, в котором чётко и спокойно разъяснила Шварценеггеру, чтобы открыть актеру глаза и сказать, в чем он неправ. Девушка напомнила своему кумиру об их встрече в 2014 году, когда она будучи 15-летней спортсменкой установила мировой рекорд по жиму штанги.
«Вы поздравляли меня, расспрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне такими чутким, добрым и умным. Вы оставили мне автограф на рукаве вашей фирменной куртки, и она осталась у меня на добрую память о нашей встрече», - вспомнила Марьяна Наумова.
Спортсменка рассказала, что дети Донбасса, живущие под обстрелами, передали ей письма для "Терминатора" о войне, о том, что из-за украинских военных не могут нормально жить и учиться. Марьяна передала рассказы детей, и великий Арни пообещал прочитать и отреагировать. Но так и не сделал этого, иначе бы не записал свое обращение, а значит, не выполнил обещание, которое дал тогда, убеждена чемпионка мира.