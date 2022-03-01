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В медучреждениях Молдовы украинские беженцы-диабетики могут получить инсулин

В медучреждениях Молдовы украинские беженцы-диабетики могут получить инсулин

Беженцы с диабетом могут запросить выдачу инсулина в учреждениях первичной медико-санитарной помощи на всех территориях Молдовы.

С целью обеспечения преемственности лечения больных сахарным диабетом, беженцев из Украины, Министерством здравоохранения РМ распределены аналоги инсулина учреждениям первичной медико-санитарной помощи. Распределенный инсулин, более 800 флаконов и 5000 предварительно заполненных шприц-ручек, является частью партии, подаренной Израилем.

Таким образом, беженцы из Украины с сахарным диабетом, нуждающиеся в инсулине, могут запросить его выдачу на всех территориях Молдовы, сообщается на сайте Минздрава РМ.

По представленной в Минздрав РМ информации, сотрудниками учреждений первичной медико-санитарной помощи было проконсультировано 1747 беженцев.

В медучреждениях Молдовы украинские беженцы-диабетики могут получить инсулин
В медучреждениях Молдовы украинские беженцы-диабетики могут получить инсулин

msmps.gov.md
  • Сегодня, 12:11
  • DTV
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