Контроль ценообразования стал одной из тем, поднятых на заседании Оперштаба при Президенте, созданного в связи с ситуацией в Украине , сообщает пресс-служба Президента ПМР
Министр внутренних дел ПМР Виталий Нягу сообщил, что проведённые по поручению Президента контрольные мероприятия охватили 92 торговых объекта. Выявлено 20 фактов необоснованного завышения стоимости товара. Приняты административные меры.
Для постоянного мониторинга обеспеченности продуктами питания, медикаментами и ГСМ Минэкономразвития еженедельно собирает информацию об имеющихся остатках. Обобщенная информация будет направляться в Оперативный штаб.
Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник проинформировал, что на данный момент в республике есть запас пшеницы из расчёта на полтора года, ячменя – на год, кукурузы – на 2,5 года, подсолнечника – почти на пять лет. Это данные без учёта урожая текущего года и будущих периодов.
В условиях нынешнего кризиса в Приднестровье будут следить за ситуацией на рынке по основным товарам народного потребления. Как рассказал в эфире государственного телевидения заместитель председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, ведомство внимательно анализирует цены.
Он подчеркнул, что есть объективные факторы, которые могут привести к подорожанию того или иного товара – рост цены на бензин при перевозке, удлинение маршрута доставки и иные. Все они учитываются при мониторинге.
«Мы, безусловно, мониторим цены. Дело в том, что сейчас изменения из-за горючего и из-за логистики влияют на цену. То, что можно сделать, – избежать спекулятивных изменений. Когда мы видим резкий скачок цены, проводится проверка первичных документов: почём это куплено, почём завезено. Если действительно цена закупки выросла по нефтепродуктам, по многим наименованиям либо увеличена логистика, тогда государство относится к этому спокойно, такова мера регулирования», – отметил министр.
В обратном случае, когда профильные органы не видят объективных причин для повышения цены, на продавца могут воздействовать и заставить снизить стоимость товара.
«Если вдруг видно, что увеличена торговая надбавка, то есть продавец предполагает получить больше прибыли, конечно, тут же есть мера реагирования, которая понуждает продавца применять установленную торговую надбавку», – пояснил Сергей Оболоник.
Ещё в 2017 году Президент ПМР Вадим Красносельский инициировал работу по импортозамещению. Экономическая самодостаточность стала одним из направлений Стратегии развития Приднестровья.
Напомним, ранее Президент Вадим Красносельский напомнил профильным ведомствам о том, что необходимо усилить контроль в сфере ценообразования.