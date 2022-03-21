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На Украине готовят закон об обращении с пленными

На Украине готовят закон об обращении с пленными

Верховная рада Украины может принять закон об обращении с пленными российскими военными, проект закона уже появился на сайте парламента, пишут украинские СМИ.

Сообщается, что пленных россиян, согласно законопроекту, будут содержать в следственных изоляторах, исправительных и воспитательных колониях (если пленному меньше 18 лет), передает mk.ru.

Также в исправительных колониях предлагается создать секторы с разными уровнями безопасности, чтобы не дать контактировать военнопленным и осужденными ранее преступникам.

В законопроекте указывается, что содержание пленных организуют с соблюдением норм международного гуманитарного права и требований национального законодательства. Им разрешат почтовую переписку. Розыском сбежавших будет заниматься полиция.
mk.ru
  • Сегодня, 18:11
  • DTV
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