Верховная рада Украины может принять закон об обращении с пленными российскими военными, проект закона уже появился на сайте парламента, пишут украинские СМИ.
Сообщается, что пленных россиян, согласно законопроекту, будут содержать в следственных изоляторах, исправительных и воспитательных колониях (если пленному меньше 18 лет), передает mk.ru.
Также в исправительных колониях предлагается создать секторы с разными уровнями безопасности, чтобы не дать контактировать военнопленным и осужденными ранее преступникам.
В законопроекте указывается, что содержание пленных организуют с соблюдением норм международного гуманитарного права и требований национального законодательства. Им разрешат почтовую переписку. Розыском сбежавших будет заниматься полиция. mk.ru