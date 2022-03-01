Исследование учёных Университета Эссекса выявило самого наискучнейшего человека в мире — это религиозный человек, специалист по вводу данных, который любит смотреть телевизор и живёт в небольшом городе.
Вообще-то исследование ставило себе целью выявить рабочие места, характеристики людей и их хобби, которые, согласно устоявшимся представлениям, навевают на любого человека наибольшую скуку.
Изучив самые разные особенности 500 человек в рамках пяти экспериментов, исследователи обнаружили, что самыми скучными видами рабочей деятельности считаются анализ данных, бухгалтерский учёт, уборка (она же клининг) и банковское дело.
Также выяснилось, что религия, просмотр телевизора, наблюдение за птицами и курение были одними из самых скучных увлечений (если желание потягивать дым сигареты вообще можно отнести к хобби).
Также многие люди считают, что скучные люди обычно избегают больших городов и предпочитают жить в маленьких городах или посёлках.
Кроме того, исследование показало, что стереотипы о скучных людях привели общество к тому, что в массе своей мы не любим и избегаем как бы скучных людей только из-за своих предубеждений.
Например, люди ожидают, что им будут платить как минимум 35 фунтов стерлингов в день (4 800 рублей РФ по текущему курсу) в качестве компенсации за то, что они будут проводить время в "скучной" компании.
Ведущий автор работы доктор Вейнанд Ван Тилбург (Wijnand Van Tilburg) начал исследование, чтобы понять, чем так плохи скучные люди и как такая характеристика может повлиять на восприятие самого человека.
Он говорит, что "по иронии, изучение скуки на самом деле очень интересно и оказывает большое влияние на реальную жизнь". В этой статье показано, насколько убедительным может быть восприятие другого человека как скучного. Оно оказывает на людей сильнейшее влияние: если кто-то считает, что работа или хобби его знакомого скучные, он будет избегать общения с этим человеком. Так у "скучных" людей не остаётся даже шанса доказать людям, что они неправы, и сломать эти негативные стереотипы. Сам факт, что люди предпочитают избегать их, может привести к социальной изоляции и росту одиночества, что действительно может негативно повлиять на жизнь.
Исследование также показало, что скучных людей одновременно считают менее компетентными и не очень приятными в общении. Те, кого считают скучными, могут подвергаться большему риску причинения вреда, зависимостей и проблем с психическим здоровьем.
При этом, несмотря на негативное восприятие, общество всё ещё нуждается в бухгалтерах и банкирах.
"Мне было интересно увидеть, как исследование показало, что скучных людей не считают компетентными, – сказал доктор Ван Тилбург. – Я бы подумал, что бухгалтеры будут считаться скучными, но эффективными и идеальными для того, чтобы хорошо поработать с вашей налоговой декларацией. Правда заключается в том, что такие люди, как банкиры и бухгалтеры, очень способные и имеют влияние в обществе — возможно, мы должны постараться не расстраивать их и не считать их скучными!"
Пятёрка самых скучных профессий:
Анализ данных Бухгалтерский учет Налоги/страхование Уборка/Клининг Банковское дело
Пятёрка самых интересных профессий:
Исполнительское искусство Наука Журналистика Медицина Преподавание
Пятёрка самых скучных увлечений:
Сон Религия Просмотр ТВ Наблюдение за животными Математика