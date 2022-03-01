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Эпидемиологи Молдовы предупреждают: есть риск вспышек полиомиелита, кори, дифтерии и туберкулеза

Эпидемиологи Молдовы предупреждают: есть риск вспышек полиомиелита, кори, дифтерии и туберкулеза

В Молдове есть риск вспышек инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит, корь, дифтерия и туберкулез, предупреждают эпидемиологи. Это связано с низким уровнем вакцинации от некоторых заболеваний в Украине и с наплывом беженцев из соседней страны.

Минздрав РМ разрабатывает механизм, который позволит делать прививки детям-беженцам в Молдове. По словам экспертов, наибольшую озабоченность вызывает вирус полиомиелита, сообщает publika.md.

В стране он был искоренен в много лет назад, а в Украине в конце прошлого года были зарегистрированы больше двух десятков случаев заболевания среди детей и молодых людей.

Полиовирус может проникать в спинной мозг человека, вызывая паралич. В 2021 году в Украине только половина детей получила прививки от полиомиелита.

Ещё одна опасность - дифтерия. Два года назад ВОЗ сообщила о нескольких заболевших в Украине. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, а смертность достигает 50%. Кроме того, несколько лет назад в Украине произошли вспышки кори.

"Конечно, обсуждается возможный риск вспышек очень опасных инфекционных заболеваний в Молдове, учитывая, что полиомиелит, корь и туберкулез представляют непосредственную опасность в случае притока беженцев из Украины", - сказала член Национального комитета по иммунизации Инга Пасечник.

По словам экспертов, Молдова - лидер по вакцинации детей от всех инфекционных заболеваний среди стран Восточной Европы. Показатель составляет от 93 до 97 процентов.

"Я бы сказала, что в этом случае большая часть населения защищена, однако остается небольшой процент тех, кто будет подвержен этому риску. Наибольшую опасность представляют дети, которые приехали из Украины и не были привиты, ведь их намного больше, чем детей из Республики Молдова".

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Молдове начать вакцинацию детей-беженцев. По словам экспертов, имеющихся в стране запасов прививок достаточно.

"Я слушала, что сказала еврокомиссар по общественному здравоохранению Стелла Кириакидес о том, что государства ЕС вскоре предпримут шаги для закупки вакцин против полиомиелита, кори и туберкулеза для вакцинации, в особенности, детей-беженцев из Украины", - заключила Инга Пасечник.

Румыния объявила, что в приграничной зоне будут открыты специальные центры вакцинации, где беженцы по желанию смогут пройти иммунизацию.
publika.md
  • Сегодня, 07:58
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