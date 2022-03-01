ДТП произошло 21 марта примерно в 18:10 на автодороге "Одесса - Брест", не доезжая полутора километров до села Бычок.
Молодой человек 2003 года сидел за рулём автомобиля Jaguar. В момент движения машина зацепила обочину, её юзом понесло на противоположную сторону дороги. Иномарка вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Очевидцы, проезжавшие мимо, незамедлительно вызвали инспекторов ГАИ и скорую, передает пресс-центр МВД ПМР.
В авто находились 18-летний водитель и хозяин авто 1993 года рождения. Оба живы. Их доставили в лечгородок. Кроме ушибов и ссадин, серьёзных травм парни не получили.
Предварительно, во время движения водитель отвлёкся от управления, что сыграло ключевую роль в аварии.
По факту ДТП инспекторы ДПС Григориопольского РОВД проводят разбирательство. mvdpmr.org