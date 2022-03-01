Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с Россией вопросы Крыма и признания республик Донбасса после получения украинской стороной гарантий безопасности.
"Это очень трудная история для всех. И Крым, и Донбасс - для всех. И чтобы там найти какой-нибудь выход, нужно сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончание войны", - сказал он в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, опубликованном на сайте украинского Общественного телевидения, пишет ТАСС.
По словам Зеленского, он готов обсуждать эти вопросы на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальны, для нас они важны . Но я уверен, что это решение будет не на этой встрече. Потому что, если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом, [но] и Радой, и народом Украины", - указал он.
20 марта в интервью телеканалу CNN Зеленский заявил, что Киеву надо найти такую модель, при которой Украина не потеряет свой суверенитет и территориальную целостность. Республике нужно найти такую модель, чтобы предотвратить новые войны между территориями, которые контролирует Киев, и "временно оккупированными территориями", сказал он. При этом в эксклюзивном интервью Чешскому телевидению в понедельник вечером Зеленский заявил, что "компромисс - это вещь, при которой вы должны знать за какую цену он будет достигнут, а мы не может отказаться ни от пяди нашей земли. Мы должны сделать все, чтобы вернуть Донбасс и Крым".
Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине "австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что такой вариант нейтрального государства на Украине сейчас обсуждается, он может рассматриваться в качестве компромиссного tass.ru