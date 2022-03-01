Dnestr.TV

 
0

Зеленский назвал условия, при которых Украина обсудит с Россией Крым и Донбасс

Зеленский назвал условия, при которых Украина обсудит с Россией Крым и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с Россией вопросы Крыма и признания республик Донбасса после получения украинской стороной гарантий безопасности.

"Это очень трудная история для всех. И Крым, и Донбасс - для всех. И чтобы там найти какой-нибудь выход, нужно сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончание войны", - сказал он в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, опубликованном на сайте украинского Общественного телевидения, пишет ТАСС.

По словам Зеленского, он готов обсуждать эти вопросы на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальны, для нас они важны . Но я уверен, что это решение будет не на этой встрече. Потому что, если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом, [но] и Радой, и народом Украины", - указал он.

20 марта в интервью телеканалу CNN Зеленский заявил, что Киеву надо найти такую модель, при которой Украина не потеряет свой суверенитет и территориальную целостность. Республике нужно найти такую модель, чтобы предотвратить новые войны между территориями, которые контролирует Киев, и "временно оккупированными территориями", сказал он. При этом в эксклюзивном интервью Чешскому телевидению в понедельник вечером Зеленский заявил, что "компромисс - это вещь, при которой вы должны знать за какую цену он будет достигнут, а мы не может отказаться ни от пяди нашей земли. Мы должны сделать все, чтобы вернуть Донбасс и Крым".

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине "австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что такой вариант нейтрального государства на Украине сейчас обсуждается, он может рассматриваться в качестве компромиссного
tass.ru
  • Сегодня, 08:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна