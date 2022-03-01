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Суд признал Навального виновным в особо крупном мошенничестве

Суд признал Навального виновным в особо крупном мошенничестве

Лефортовский суд Москвы признал оппозиционера Алексея Навального виновным в особо крупном мошенничестве, передаёт "Интерфакс".

"Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием", - говорится в приговоре судьи Маргариты Котовой, оглашаемом во вторник.

Согласно приговору, суд установил вину Навального по всем четырем вмененным ему эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также оппозиционеру было вменено неуважение к правосудию (чч. 1, 2 ст. 297 УК РФ). Какие суд выводы сделал по поводу этого обвинения, а также мера наказания для Навального - будет известно позднее.

Приговор Навальному будет оглашён на выездном заседании суда в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области.

В ходе прений сторон 15 марта гособвинение попросило суд признать Навального виновным по всем предъявленным обвинениям и приговорить его к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 1,2 млн рублей.

Защита оппозиционера настаивала на оправдательном приговоре, указав на отсутствие в действиях Навального состава преступления.

В чем обвиняют Навального

Согласно фабуле дела, Навальный создал организованную группу в составе его соратников Леонида Волкова, Романа Рубанова и иных соучастников, которая собирала у неограниченного круга лиц денежные средства на деятельность "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - признан в РФ экстремистским и запрещен), "Фонда защиты прав граждан" (ФЗПГ - признан в РФ экстремистским и запрещен) и "Штабов Навального" (признаны в РФ экстремистскими и запрещены), а также на президентскую кампанию 2018 года.

По версии следствия, вместо уставной деятельности организованных им НКО денежные средства Навальный тратил на экстремизм и личные нужды.

Кроме того, установило следствие, денежные средства на президентскую кампанию Навальный собирал, будучи осужденным и лишенным пассивного избирательного права, таким образом "вводя жертвователей в заблуждение относительно своих истинных целей".

Всего, выяснил Следственный комитет, Навальный и его сообщники похитили и распорядилась по собственному усмотрению денежными средствами четырех граждан на общую сумму в 2 млн 693 тыс. 503 рублей.

Кроме того, Навальный был обвинен в оскорблении правосудия.

По версии следствия, оппозиционер, "пренебрегая общепринятыми нормами морали и нравственности, желая унизить ее и воспрепятствовать нормальному судопроизводству", оскорбил мировую судью Веру Акимову, которая рассматривала в его отношении дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко в 2021 году.

Также, следует из фабулы дела, Навальный оскорбил прокурора Екатерину Фролову, поддерживавшую обвинение против него на процессе по делу о клевете на ветерана, и внука ветерана - Игоря Колесникова.

Навальный вину не признал и заявлял, что вменяемые ему действия представляют собой нормальную политическую деятельность.
  • Сегодня, 09:39
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