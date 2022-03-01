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Дата возобновления полетов в Россию и из России не названа

Дата возобновления полетов в Россию и из России не названа

В понедельник, 21 марта часть национального воздушного пространства Молдовы была вновь открыта для гражданских и государственных самолетов. Тем не менее, похоже, что рейсы в/из Российской Федерации в ближайшем будущем выполняться не будут.

Как сообщила Noi.md специалист по маркетингу компании Avia Invest Ольга Ботнарь, только через неделю станет известно, будут ли запланированы полеты в Россию, потому что решение принимает только Орган гражданской авиации (ОГА).

С другой стороны, представители ОГА заявляют, что «Республика Молдова не вводила ограничений на выполнение рейсов в/из Российской Федерации. Однако каждый воздушный оператор сам решает, когда возобновить рейс и в какой пункт назначения».

В авиакомпании Air Moldova журналистам Noi.md ответили, что информации о выполнении рейсов в Россию нет.

Отметим, что 21 марта возобновились автобусные рейсы в Москву и обратно. Маршрут, который сейчас идет в обход Украины, намного длиннее, соответственно, и цена в два раза выше, стоимость билета доходит до 4000 леев.
  • Сегодня, 10:22
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