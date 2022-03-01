В Приднестровье по инициативе Президента продолжается строительство жилья. Цель программы заключается в создании кооперативов, члены которых имеют возможность приобретать квартиры, пользуясь доступными кредитными ресурсами, сообщает пресс-служба Президента ПМР
До сих пор основой для строительства жилых многоквартирных домов были долгострои. На сегодняшний день простаивающих коробок, которые могли бы стать базовыми для возведения многоэтажек, в республике не осталось. Но президентская программа строительства доступного жилья действует.
Приступили к этапу, предполагающему строительство «с нуля». В Тирасполе по улице Мира (территория НИИ) в скором времени появится новый жилой массив. Изначально планировали построить семь домов. Заявок на вступление в созданный для этого ЖСК «Юг 3» оказалось больше, чем предполагаемых квартир, поэтому проект изменили, добавив еще два здания, рассказал Президенту в ходе выездной инспекции председатель кооператива Константин Калиненок
Каждый из девяти будущих домов 12 –квартирный. Больше полусотни квартир займут сотрудники правоохранительных органов, 30 будущих новоселов – представители сферы здравоохранения. Квартиры будут двух- и трехкомнатные. Площадь – 70,4 и 90,3 квадратных метров, соответственно. Стоимость квадрата – 240 условных единиц. Продумано фасадное остекление, автономное отопление, ограждение, автостоянка. На данный момент залит фундамент, начали возведение стен.
Вадим Красносельский спрашивал о сроках. Завершить работы рассчитывают через год. Если все сложится, то новоселье приурочат ко Дню милиции, то есть сдача объектов в эксплуатацию предполагают 10 ноября 2023 года.