Гражданские активистки в области прав человека из приднестровского региона, состоящие в Платформе устойчивого (общинного) развития, а также их партнёры с правого берега, рассказывают о своём участии в общественной жизни, о трудностях и главных достижениях, о совмещении работы и семьи. Их истории необычны и вдохновляют на продвижение прав женщин.
Жанна Вильховая: «Общественная деятельность - это шанс реализовать свои идеи по улучшению общества»
НП «Альянс Общественного здоровья» из Тирасполя является одной из самых активных организаций в области общественного здравоохранения и прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом на левом берегу Днестра. В чём заключается особенность работы с людьми живущими с ВИЧ в области прав человека и как участие женщин в гражданской деятельности может повлиять на улучшение соблюдения прав человека? Об этом мы поговорили с Жанной Вильховой, исполнительным директором организации.
- «Альянс Общественного здоровья» одна из самых активных организаций в области общественного здравоохранения и прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом на левом берегу Днестра. Когда и как Вы начали заниматься общественной деятельностью? Чем привлекла Вас гражданская активность?
- Я в гражданском секторе с 2010 года, до этого работала юристом в коммерческих и публичных организациях, и по просьбе моей знакомой, которая возглавляла одну из общественных организаций в Тирасполе, иногда давала бесплатные консультации нуждающимся людям. Это как раз и были люди, живущие с ВИЧ и находящиеся в зависимости от наркотиков. Чуть позже я стала участвовать в одном из проектов по психосоциальной поддержке людей, живущих с ВИЧ, а вскоре и вовсе ушла работать в гражданский сектор.
Что мне с самого начала понравилось в общественной деятельности - так это то, что я действительно видела, что моя юридическая помощь приносит пользу реальным людям и помогает им решать проблемы, которые кажутся для них неразрешимыми. Это было намного приятнее, чем просто помогать своими знаниями зарабатывать деньги какому-то бизнесмену.
- В чем заключается особенность работы с группами риска, ЛЖВ, в области прав человека?
- В принципе психосоциальная поддержка людей, живущих с ВИЧ, имеет те же основные компоненты, что и помощь для других уязвимых групп - это консультации специалистов, психолога, юриста, групповая работа, защита прав. Чтобы работать с ВИЧ-позитивными людьми надо хорошо понимать главную их проблему - достаточный высокий уровень самостигматизации и страха, что об их диагнозе кто-то узнает. Также важно знать особенности передачи ВИЧ-инфекции и уметь доступно объяснить любому, что люди с ВИЧ не представляют никакой опасности для окружающих.
- Какими наиболее важными инициативами организации в области прав ЛЖВ Вы гордитесь больше всего?
- Самое главное - это системные изменения, которых мы добились вместе с нашими партнерами из профильного медицинского учреждения, это те нормативные акты, которые были приняты в последние годы и существенно снизили дискриминацию людей, живущих с ВИЧ, в ряде сфер. Например, сейчас ВИЧ-позитивный человек практически везде может работать, не предъявляя при этом работодателю результат тестирования на ВИЧ. ВИЧ-позитивные люди, эффективно принимающие антиретровирусную терапию, могут усыновлять детей или принимать их под опеку, и т.д.
Второй результат, которым гордится вся наша команда - это помощь в доступе к АРВ-лечению в период жестких карантинных ограничений 2020 года. За несколько месяцев карантина мы осуществили более 600 выездов и обеспечили доставку терапии всем, кто не мог самостоятельно добраться до Центра СПИДа. Благодаря этому люди не прервали свое лечение и сохранили свое здоровье.
- Почему для вас важно заниматься общественной деятельностью?
- Имея опыт работы в различных сферах - и публичной, и коммерческой, и общественной - я сделала для себя четкий вывод: гражданский сектор располагает наибольшим числом возможностей для того, чтобы делать жизнь общества лучше. Здесь можно быть более креативным и свободным в выборе форм и способов работы, можно оказывать конкретные услуги, можно выступать с важной информацией, можно оперативно реагировать на изменение ситуации и привлекать партнеров из других сфер, и т.д. И, конечно же, здесь много идейных и неслучайных людей, с которыми легко и интересно работать. Поэтому для меня общественная деятельность - это шанс реализовать свои идеи по улучшению качества жизни наших клиентов и общества в целом.
- Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности?
- Ну точно никто не против... Конечно же, такая работа требует большой самоотдачи и времени, порой гораздо больше, чем на многих других работах, но мои близкие понимают, что это важная часть моей жизни и относятся с пониманием.
- Случались ли разочарования в общественной работе?
- Я думаю, у всех в жизни было такое, когда в воскресенье грустно и плохое настроение от того, что в понедельник нужно идти на работу или учебу. И у меня такое случалось нередко, но вот за все годы работы в гражданском секторе - не было ни разу. Нет, бросать общественную деятельность мне никогда не хотелось. А неудачи, конечно, случаются и я всегда расстраиваюсь, когда не получается достигнуть того результата, на который рассчитывала. Но работа общественника гибкая и мы всегда можем развить какой-то не вполне удачный опыт в новый успешный проект.
- Откуда вы берете средства на проекты?
- Наша деятельность носит некоммерческий характер, и всегда для реализации инициатив и проектов нужны привлеченные средства. Мы постоянно занимаемся поиском ресурсов и привлекаем внешнее финансирование из различных источников. В настоящее время значительную часть нашего финансирования обеспечивает Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Также, несколько наших проектов профинансировала Швеция через Совместную программу ОНН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра».
- Если смотреть в разрезе последних лет - то, что было, и к чему пришли, как по Вашему мнению изменилась ситуация в области прав ЛЖВ?
- Если брать ситуацию за 10 лет моей работы в соответствующей сфере, то ситуация изменилась кардинальным образом. Если 10 лет назад страх перед ВИЧ и ВИЧ-позитивным человеком был очень высок, что отражалось, разумеется, и на уровне дискриминации таких людей, то сейчас большинство граждан информированы и не допускают негативного отношения к ВИЧ-позитивному из-за его статуса. Мы работаем с различными профессиональными группами (медиками, социальными работниками, правоохранителями), которые абсолютно компетентны в вопросах ВИЧ, а законодательство существенно продвинулось в сторону соответствия международным стандартам и устранения дискриминационных норм из нормативных актов.
- Какой вклад внесли общественные организации в эти перемены, в частности Ваша организация? Вы что-то смогли изменить?
Достижение этих перемен - комплексная работа, в которой участвовали и некоммерческие организации и представители сообщества ЛЖВ, медицинские структуры, и международные организации, которые помогали нам своей экспертизой. Сложно оценивать роль каждого из игроков. Но мы определенно инициировали и старались продвигать решение тех проблем, с которыми сталкивались наши бенефициары, и сейчас продолжаем информировать всех заинтересованных о данных достижениях.
- А как изменила Вас ваша работа?
- Я стала более настойчивой и решительной. Сама по себе я довольно скромная, мне всегда было неловко чего-то просить для себя, настаивать, если речь шла о моем интересе. Но когда речь идет об интересах наших бенефициаров, я научилась быть совсем другой.
- Как участие женщин в общественной деятельности может повлиять на продвижение прав женщин?
- Женщины лучше других знают о своих проблемах и видят пути их решения. И конечно же, именно женщины должны быть активны в продвижении своих прав и интересов. Ведь смешно, когда, например, исключительно мужчины в каком-то ведомстве обсуждают проблему абортов для ВИЧ-позитивных женщин. К сожалению, женщинам не всегда хватает знаний и иных ресурсов для участия в общественной деятельности. Поэтому мы стараемся работать и с этой проблемой - внедряем менторские программы для женщин, развиваем женский активизм.
- Чем Вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у Вас вообще после общественной деятельности?
Свободного времени остается очень мало и иногда даже приходится себя заставлять отдыхать. Я очень люблю спорт, бег, и это меня очень поддерживает и заряжает энергией. Занимаюсь не меньше 5 раз в неделю и «подсадила» на спорт половину нашей организации.
- Вы считаете себя счастливым человеком?
- Счастье - это свобода и возможность заниматься тем, что тебе нравится. Я думаю, что счастлива. Но буду еще счастливее, если в нашем обществе не останется места дискриминации и негативного отношения к людям за то, что они чем-то отличаются от остальных.