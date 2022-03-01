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Глава Moldovagaz: Цена поставки газа в Молдову в апреле может превысить $1 тыс.

Глава Moldovagaz: Цена поставки газа в Молдову в апреле может превысить $1 тыс.

Закупочная цена, по которой «Молдовагаз» будет покупать природный газ у «Газпрома» в апреле, может оказаться выше $1000 за тыс. кубометров. Об этом newsmaker.md рассказал глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Причин для повышения несколько. Во-первых, как известно, в апреле изменится формула расчета цены. В I и IV квартале каждого года 70% цены зависит от стоимости товаров нефтяной корзины и 30% зависит от рыночных цен на газ. Во II и III квартале, то есть с апреля по сентябрь, используется обратная формула, стоимость газа складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины.

Во-вторых, в начале марта, из-за событий в Украине, цены на газ в Европе обновили исторические максимумы. Исторический рекорд на TTF — ключевом газовом хабе Европы — был установлен на уровне $3892 за тыс. м3 на торгах 7 марта. С тех пор цены существенно снизились, но недостаточно, чтобы компенсировать аномальный рост в начале месяца. Цены на газ в Европе на торгах 22 марта чуть превышают 1100 долларов за тысячу кубометров.

«Да, цена на газ в Европе снижается, но сложно представить, каким должно быть снижение, чтобы перекрыть скачок цен в начале марта», — говорит Вадим Чебан.

В третьих, цены на нефть с начала вооруженного конфликта в Украине выросли на 15-20%.

Несмотря на существенный рост цены на газ, в «Молдовагаз», по словам Чебана, не будут торопиться с требованием повысить тариф. Глава компании рассчитывает, что в апреле и мае цена на европейских рынках будет снижаться.

Напомним, в тариф, утвержденный в январе, включена цена $620 за тысячу кубометров. В марте «Молдовагаз» покупал газ по $547 за тысячу кубометров.
newsmaker.md
  • Вчера, 21:29
  • DTV
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