Министерство экономического развития официально опубликовало приказ о внесении изменений в действующие тарифы на пассажирскую перевозку. Тариф был повышен с 0,63 копеек до 0,72 рубля за 1 км.
«Так как стоимость проезда на пригородных и междугородних маршрутах зависит от их протяжённости, соответственно, повышение тарифа коснулось абсолютно всех регулярных рейсов. Если говорить конкретно о цене, то она зависит от километража, так, например, по маршруту «Тирасполь – Каменка» выросла на 24 рубля, «Тирасполь – Кицканы» – на 2 рубля и т.д.», – рассказала ИА «Новости Приднестровья» директор ОАО «Автостанции Приднестровья» Олеся Урсул.
Перерасчёт сделали вчера, как только был опубликован приказ. Новые тарифы начали действовать уже сегодня, со вступлением документа в силу.
Сегодня все рейсы были выпущены на линию с новыми тарифами:
«Тирасполь – Каменка» – 124,25 руб.
«Тирасполь – Рыбница» – 89,75 руб.
«Тирасполь – Дубоссары» – 45,75 руб.
«Тирасполь – Григориополь» – 33,4 руб.
«Тирасполь – Попенки» –76,6 руб.
«Тирасполь – Выхватинцы» – 80,75 руб.
«Тирасроль – Подойма» – 119 руб.
«Тирасполь – Первомайск» – 23,95 руб.
«Тирасполь – Новокотовск» – 20,85 руб.
«Тирасполь – Новосавицкая» – 16,4 руб.
«Тирасполь – Владимировка» – 11,45 руб.
«Тирасполь – Днестровск» – 29,75 руб.
«Тирасполь – Незавертайловка» – 28,65 руб.
«Тирасполь – Коротное» – 25,2 руб.
«Тирасполь – Красное» – 22,45 руб.
«Тирасполь – Глиное» – 20,5 руб.
«Тирасполь – Чобручи» – 15,8 руб.
«Тирасполь – Слободзея» (больница, русская часть) – 13,75 руб.
«Тирасполь – Слободзея» (молдавская часть) – 10,9 руб.
«Тирасполь – Карагаш» – 7,75 руб.
«Тирасполь – Карагаш» – 12,25 руб.
Пассажиры возмущаются, думая, что это было самостоятельное решение автостанции, но причина – в подорожании топлива. Оно выросло в цене и, соответственно, повысились тарифы на перевозку, чтобы не пришлось работать в убыток.
«Прежние тарифы для пассажирских перевозок (0,63 рубля за км) были установлены еще в январе 2019 года, а с того времени стоимость топлива менялась. К сожалению, больше работать по тому тарифу, который принимался в достаточно благополучных условиях, мы не можем, это убыточно», – отметила руководитель предприятия. novostipmr.com