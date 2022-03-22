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Татьяна Кирова освобождена от должности первого вице-премьера – министра финансов

Татьяна Кирова освобождена от должности первого вице-премьера – министра финансов

Татьяна Кирова была освобождена от должности первого заместителя председателя Правительства – министра финансов. Соответствующий указ подписал Президент Вадим Красносельский.

С 26 марта исполнение обязанностей министра финансов возложено на первого заместителя министра финансов Алёну Рускевич.

Татьяна Кирова была первым зампредом Правительства с октября 2017 года, а с января 2018 возглавляла еще и Минфин.

Татьяна Кирова освобождена от должности первого вице-премьера – министра финансов
  • Вчера, 21:52
  • DTV
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