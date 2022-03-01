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Цены на сталь в Европе обновили рекорд в преддверии запрета на поставки из РФ

Цены на сталь в Европе обновили рекорд в преддверии запрета на поставки из РФ

Цены на сталь в Европе подскочили до нового рекорда на фоне подготовки к запрету на импорт сталелитейной продукции из России в рамках нового пакета санкций, сообщает агентство Bloomberg.

Цена горячекатаного рулона в Северной Европе выросла в минувшую пятницу на 10% - до 1435 евро за тонну, согласно данным Kallanish Commodities Ltd. Цены на арматуру также достигли исторического максимума.

Еврокомиссия ранее сообщила о планах запретить импорт стали из РФ. Запрет распространится, в частности, на горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат, трубы, арматуру и прочие виды продукции. Согласно документу ЕК, запрет на ввоз стали из России не распространяется на исполнение до 17 июня 2022 года контрактов, заключенных до 16 марта 2022 года, и вспомогательных договоров.

Россия производит 76 млн тонн стали в год, что составляет около 4% мирового предложения металла. Согласно обзору "Атона", в российском горно-металлургическом секторе продажи на внутреннем рынке (включая СНГ) обеспечивают примерно 45% выручки, доля Европы составляет 25%, Америки - 15%.
interfax.ru
  • Вчера, 21:56
  • DTV
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