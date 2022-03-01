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Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело

Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело

Переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело, Киев постоянно меняет свою позицию. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО, сообщает ТАСС

"Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений", - сказал он.

Лавров заявил, что Запад рассчитывает удерживать Россию в состоянии боевых действий максимально долго, при этом продолжая накачку Украины вооружениями.

"Трудно избавиться от впечатления, что их (Украину) держат за руку американские коллеги, которым, если почитать политологов наших и западных, просто не выгодно, чтобы этот процесс [переговоров] завершился быстро. Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием, - указал Лавров. - Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий".


По его словам, Россия не против посредничества стран Запада в переговорах с Украиной, но у Москвы есть четкие красные линии.

Лавров заявил, что Россия располагает документами, подтверждающими имевшиеся опасения Москвы насчет готовившейся попытки Киева завоевать силой Донбасс.

"Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 100 020 своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план Б, и, как теперь выясняется, такой план был, - подчеркнул глава МИД. - Есть документы, которые сейчас у нас в руках, и которые четко показывали справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется прямая агрессия и будет попытка завоевать Донбасс силой оружия".

При этом, указал Лавров, на Западе никто не вспоминает о фактах, предшествовавших началу российской спецоперации на Украине. "Говорят: "Вот 24 февраля Россия вторглась". Это такая игра словами, которой Запад славится, и применяется эта манера отсечения неудобных периодов истории, причем самой свежей даже истории, как в данном случае", - добавил он.

Лавров заявил, что Запад "отменяет" все, что было до крымского референдума, что его изобличает.

"Про культуру отмены: когда все эти годы, когда мы говорили с нашими западными коллегами и упрекали их в том, что они допустили кровавый госпереворот [на Украине] вопреки всем европейским ценностям, они говорят: "Вы же Крым аннексировали". То есть все, что было до референдума, они отменяют, у них такая культура", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.


"Они отменяют в идеологии, в своей логике все то, что их изобличает", - уверен Лавров.
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