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МИД РМ : Ситуация в Приднестровье может поменяться, если боевые действия приблизятся

МИД РМ : Ситуация в Приднестровье может поменяться, если боевые действия приблизятся

Ситуация в Приднестровье может быстро поменяться, если зона активных боевых действий приблизится к границе Молдовы, заявил министр иностранных дел Нику Попеску.

Как передает «ИНФОТАГ», об этом заявил министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску, выступая в Европарламенте.

«Пока ситуация – спокойная. Мы не видели никаких подвижек в сторону эскалации и вокруг Приднестровского региона. Но эта ситуация актуальна на сегодня. Учитывая, что происходило в регионе до этого, мы как правительство не можем исключать любых вариантов, и должны рассматривать весь спектр сценариев развития событий, в том числе негативных. Но пока никаких сигналов нет», - сказал Попексу.

Также он коснулся заявки Молдовы на членство в ЕС.

«Мы верим, что наше будущее – в Евросоюзе», - сказал Попеску, добавив, что этот путь лежит через реформы, консолидацию институтов и политической системы.

Он также сказал, что сейчас РМ нуждается в поддержке ЕС в связи с перемещением беженцев. Министр отметил необходимость рассмотреть возможность аннулирования тарифных квот на экспорт молдавских товаров в ЕС, пересмотреть макрофинасовую помощь в сторону ее увеличения с учетом сегодняшних реалий.


Мирное урегулирование приднестровского конфликта является приоритетом для европейского сообщества, - заявил посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс.

МИД РМ : Ситуация в Приднестровье может поменяться, если боевые действия приблизятся

Как передает «ИНФОТАГ», в интервью телеканалу Prime дипломат сказал, что «Евросоюз строит свои отношения с Республикой Молдова, признавая ее территориальную целостность в рамках признанным границ на международном уровне».

«Мирное урегулирование приднестровского конфликта обеспечит особый статус Приднестровскому региону. ЕС строит свои отношения со всей страной в целом», - отметил Янис Мажейкс.

По его словам, Соглашение об ассоциации ЕС-РМ и Соглашение о свободной торговле действуют в левобережье Днестра, что позволяет Приднестровскому региону получать выгоду от свободной торговли.

«Это на практике означает, что регион вовлечен в отношения с Евросоюзом», - отметил дипломат, подчеркнув, что ЕС будет строить свои отношения с Молдовой также, как строил до сих пор.
  • Сегодня, 10:21
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