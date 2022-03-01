Ситуация в Приднестровье может быстро поменяться, если зона активных боевых действий приблизится к границе Молдовы, заявил министр иностранных дел Нику Попеску.
Как передает «ИНФОТАГ», об этом заявил министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску, выступая в Европарламенте.
«Пока ситуация – спокойная. Мы не видели никаких подвижек в сторону эскалации и вокруг Приднестровского региона. Но эта ситуация актуальна на сегодня. Учитывая, что происходило в регионе до этого, мы как правительство не можем исключать любых вариантов, и должны рассматривать весь спектр сценариев развития событий, в том числе негативных. Но пока никаких сигналов нет», - сказал Попексу.
Также он коснулся заявки Молдовы на членство в ЕС.
«Мы верим, что наше будущее – в Евросоюзе», - сказал Попеску, добавив, что этот путь лежит через реформы, консолидацию институтов и политической системы.
Он также сказал, что сейчас РМ нуждается в поддержке ЕС в связи с перемещением беженцев. Министр отметил необходимость рассмотреть возможность аннулирования тарифных квот на экспорт молдавских товаров в ЕС, пересмотреть макрофинасовую помощь в сторону ее увеличения с учетом сегодняшних реалий.
Мирное урегулирование приднестровского конфликта является приоритетом для европейского сообщества, - заявил посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс.
Как передает «ИНФОТАГ», в интервью телеканалу Prime дипломат сказал, что «Евросоюз строит свои отношения с Республикой Молдова, признавая ее территориальную целостность в рамках признанным границ на международном уровне».
«Мирное урегулирование приднестровского конфликта обеспечит особый статус Приднестровскому региону. ЕС строит свои отношения со всей страной в целом», - отметил Янис Мажейкс.
По его словам, Соглашение об ассоциации ЕС-РМ и Соглашение о свободной торговле действуют в левобережье Днестра, что позволяет Приднестровскому региону получать выгоду от свободной торговли.
«Это на практике означает, что регион вовлечен в отношения с Евросоюзом», - отметил дипломат, подчеркнув, что ЕС будет строить свои отношения с Молдовой также, как строил до сих пор.