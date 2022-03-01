Dnestr.TV

 
0

Электронные террористы сообщили о новом минировании

Электронные террористы сообщили о новом минировании

Все сообщения о минировании не подтвердились

За минувшие сутки ещё несколько сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах были направлены на электронную почту государственной администрации Рыбницы.

Одно из них поступило вечером 22 марта, примерно в 21:00. Авторы указали, что заминирована территория Молдавского металлургического завода, сообщает Пресс-центр МВД ПМР

Ещё одно сообщение поступило в 7:30 в среду, 23 марта. На этот раз в письме написали, что взрывные устройства заложены в зданиях двух магазинов города: «Байкал» и «Мастерок».

По всем адресам работали специалисты, обследовали помещения и прилегающую территорию. Ни одно из сообщений, поступивших за несколько дней на электронные адреса образовательных учреждений и Госадминистрации, не подтвердилось.

Пресс-центр МВД ПМР
  • Сегодня, 10:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • Что происходит в Одессе
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • Что происходит в Одессе
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна