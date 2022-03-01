За минувшие сутки ещё несколько сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах были направлены на электронную почту государственной администрации Рыбницы.
Одно из них поступило вечером 22 марта, примерно в 21:00. Авторы указали, что заминирована территория Молдавского металлургического завода, сообщает Пресс-центр МВД ПМР
Ещё одно сообщение поступило в 7:30 в среду, 23 марта. На этот раз в письме написали, что взрывные устройства заложены в зданиях двух магазинов города: «Байкал» и «Мастерок».
По всем адресам работали специалисты, обследовали помещения и прилегающую территорию. Ни одно из сообщений, поступивших за несколько дней на электронные адреса образовательных учреждений и Госадминистрации, не подтвердилось.