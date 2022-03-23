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В парламенте Австрии не захотели выслушивать Зеленского

В парламенте Австрии не захотели выслушивать Зеленского

Мода на выступления президента Украины Владимира Зеленского перед парламентариями разных стран, которые проходят в режиме онлайн, не затронет Австрию.

Как пишет 22 марта австрийское издание Der Standard, инициатива пригласить Зеленского выступить в президиуме Национального совета последовало от партии Neos. Однако оно было отклонено, благодаря совместным усилиям фракций SPÖ и FPÖ, сообщает EADaily

Свое противодействие обе политические силы объяснили традиционным нейтралитетом Австрии. За что вице-президент парламентской группы Neos Николаус Шерак обвинил партии SPÖ и FPÖ в «неправильно понятом нейтралитете».

«Мы, Neo, убеждены, что в такой ситуации нужно занимать четкую позицию. И это также означает, что украинскому президенту должно быть позволено выступать в австрийском парламенте, как и в других странах», — заявил Шерак.

Однако лидер парламентской группы партии FPÖ Герберт Кикль ему возразил, что нейтралитет не должен пониматься в символическом смысле, его следует осуществлять на деле. Политик напомнил, что Вена традиционно является местом переговоров.

Кикль также отметил, что многие действия Австрии не совместимы с нейтралитетом. Самый последний пример — готовность Австрии участвовать в интервенционных силах ЕС, которые являются ничем иным, как «армией ЕС».

«Это, конечно, не совместимо с австрийским нейтралитетом», — сказал Кикль и пообещал оказать по этому поводу «массовое сопротивление».

Как сообщало EADaily, после выступления Зеленского в кнессете, где он сравнил события на Украине с Холокостом, некоторые израильские политики не смогли скрыть своего возмущения, даже несмотря на общий обязательный тренд «поддержки Украины» и осуждения «российской агрессии».
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  • Сегодня, 12:18
  • DTV
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