Россия в кратчайшие срок и переведёт расчеты за поставки газа в Европу в рубли и откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. О принятии такого решения 23 марта сообщил на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин , сообщает ТАСС
"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого - нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", - указал он.
Президент отметил, что Россия продолжит поставлять газ в другие государства в соответствии с объемами и ценами, которые предусмотрены в заключенных ранее контрактах. "Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах", - сказал он.
Президент добавил, что иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции.
Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа - она будет изменена на российский рубль. "Прошу правительство дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции", - распорядился Путин.
На этом фоне российская валюта перешла к росту, доллар опустился ниже отметки в 100 рублей.
Путин поручил Центробанку и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа.
Перевод расчетов на рубли означает, что иностранным покупателям голубого топлива теперь придется покупать в России рубли. При этом курс рубля, официально установленный ЦБ, существенно отличается от курса, который предлагается за границей.