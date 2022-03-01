Тему компенсации советских вкладов обсудили на Координационном совете при Правительстве. Как отметил премьер-министр Александр Мартынов, чаще всего по этому вопросу обращаются люди, которые находятся в критической жизненной ситуации. Министерству по социальной защите и труду поручили найти вариант, как можно помочь людям в такой ситуации, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
«Елена Николаевна (Куличенко - прим. ред.), я попрошу Вас и общественников нашей республики в двухнедельный срок проанализировать возможность предоставления на законодательном уровне права Правительству в исключительных случаях решать эти вопросы. Есть категории граждан, которым эти деньги нужны прямо сейчас для того, чтобы просто не умереть, если называть вещи своими именами. Понятно, что решение будет за Верховным Советом, но я попрошу проанализировать необходимость подготовки такой законодательной инициативы», - сказал Александр Мартынов
Помимо этого, среди обращений граждан часто поднимаются вопросы, касающиеся медицины. В частности, связанные с проездом на лечение в Российскую Федерацию. Глава Правительства поручил проанализировать, кому из пациентов, проходящих лечение за рубежом, необходима помощь.
«Или это логистика, сейчас воздушные коридоры потихоньку открываются, или это возможность проведения подобных услуг в Кишиневе. Там, где мы можем помочь советом или деньгами, нужно помогать, потому что оставлять один на один людей с проблемами нельзя», - сказал глава Правительства.
Рассматривая обращения приднестровцев, председатель Правительства еще раз напомнил о поручении оказать помощь от государства гражданам с низким уровнем дохода.
Кроме того, среди обращений были озвучены проблемы граждан из сельской местности. Затронули в своих письмах люди и работу ДДЮТ в Слободзее, где недавно закрыли несколько кружков. Всем ведомствам даны соответствующие поручения, о результатах главе Правительства доложат на следующих заседаниях Коордсовета.