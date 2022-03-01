«Бендерская трагедия в судьбах моего народа». Так называется молодежная научно-практическая конференция, которая пройдет в Бендерах 20 апреля и приурочена к 30-й годовщине широкомасштабной агрессии Республики Молдова против ПМР. Как сообщила пресс-служба госадминистрации, к участию в ней приглашаются студенты и учащиеся старших классов.
Организаторами мероприятия выступили госадминистрация города и муниципальное Управление культуры.
Основные направления работы конференции:
- Бендерская трагедия как следствие национальной политики Республики Молдова конца 80-х - начала 90-х годов прошлого века;
- Бендерская трагедия в судьбе моей семьи;
- Бендерская трагедия как апофеоз широкомасштабной агрессии Республики Молдова против народа Приднестровья;
- Неизвестные факты Бендерской трагедии.
Лучшие доклады, отобранные членами оргкомитета, презентуют 20 апреля.
Кроме того, все работы будут опубликованы на сайте госадминистрации города, а участники получат сертификаты.
Заявки принимаются до 15 апреля 2022 года включительно.
Ознакомиться с регламентом конференции можно на официальном сайте госадминистрации города.