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В Бендерах пройдет конференция, посвященная 30-летию агрессии Молдовы против ПМР

В Бендерах пройдет конференция, посвященная 30-летию агрессии Молдовы против ПМР

«Бендерская трагедия в судьбах моего народа». Так называется молодежная научно-практическая конференция, которая пройдет в Бендерах 20 апреля и приурочена к 30-й годовщине широкомасштабной агрессии Республики Молдова против ПМР. Как сообщила пресс-служба госадминистрации, к участию в ней приглашаются студенты и учащиеся старших классов.

Организаторами мероприятия выступили госадминистрация города и муниципальное Управление культуры.

Основные направления работы конференции:

- Бендерская трагедия как следствие национальной политики Республики Молдова конца 80-х - начала 90-х годов прошлого века;

- Бендерская трагедия в судьбе моей семьи;

- Бендерская трагедия как апофеоз широкомасштабной агрессии Республики Молдова против народа Приднестровья;

- Неизвестные факты Бендерской трагедии.

Лучшие доклады, отобранные членами оргкомитета, презентуют 20 апреля.

Кроме того, все работы будут опубликованы на сайте госадминистрации города, а участники получат сертификаты.

Заявки принимаются до 15 апреля 2022 года включительно.

Ознакомиться с регламентом конференции можно на официальном сайте госадминистрации города.
  • Сегодня, 15:32
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