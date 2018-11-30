За минувший год на диспансерный учет взято 137 человек, являющихся носителями ВИЧ-инфекции. Всего же за минувший год в республике был выявлен 161 случай инфицирования этим вирусом.
Такие данные привел главный врач Центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Гончар на онлайн-совещании, в котором участвовали Министр здравоохранения ПМР Кристина Албул и руководители лечебных учреждений республики.
По его словам, всего диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен у 2354 пациентов. Охвачено антиретровирусной терапией (АРВ) 2049 человек (87%). Это на 2% больше в сравнении с прошлым годом. Всего в 2021 году было 5546 посещений, из них 5318 связано с заболеванием. Нагрузка на одного инфекциониста составила 130%, сообщается на сайте Минздрава ПМР
В 2021 году было отмечено снижение посещаемости лицами, состоящими на диспансерном учёте. Это было связано с введёнными карантинными мерами. Но, как отметил Александр Гончар, если у пациента хорошие иммунные и вирусологические показатели, то необходимости в частом посещении специалистов нет. Больные получают запас медикаментов на 3-6 месяцев. Лечение переносится хорошо, побочные реакции минимальны. Охват граждан, получающих необходимые лекарства, увеличился на 2,8%.
Консультации в учреждении проводятся как врачами, так и средним медперсоналом. Практикуются и индивидуальные консультации, в основном граждан убеждают не отклоняться от длительного лечения. Также с людьми работают два психолога. Всего по лечебно-профилактическим учреждениям республики специалисты Центра провели 38 консультаций.
Как сообщила пресс-служба Минздрава ПМР, согласно официальной статистике, на сегодняшний день в республике проживает около трёх тысяч людей с ВИЧ-инфекцией. Но в реальности эти цифры могут быть намного больше, поскольку вирус в течение долгого времени носит бессимптомный характер. Ежегодно в Приднестровье регистрировалось около 200 новых случаев. В прошлом году эта цифра ниже за счёт меньшего охвата населения. На 100 тысяч населения количество инфицированных составило 35. Основной путь передачи инфекции – незащищённые половые контакты.
По словам Александра Гончара, чаще всего болеют люди молодого и среднего возраста 25-49 лет и среди пациентов преобладают мужчины.
Что касается детского населения, то всего в республике зарегистрировано 28 детей с ВИЧ-инфекцией. В прошлом году было выявлено два случая. Все получают АРВ-терапию, и показатели лечения при этом хорошие.
К сожалению, несмотря на доступность лекарственных препаратов и медицинской помощи, ежегодно регистрируются летальные случаи. В прошлом году умерли 85 пациентов с ВИЧ и 23 со СПИДом в терминальной стадии. Основные причины смерти – ВИЧ-ассоциированные заболевания и туберкулёз. Такие пациенты самовольно отказываются от применения АРВ-терапии.
Главный врач сообщил, что в среднем от общего числа проведённых тестов процент выявляемости составляет 0,5. В некоторых административных единицах эта цифра больше.
В планах учреждения на этот год – увеличить охват населения тестированием, особенно в группах риска. Оптимальным решением станет использование экспресс-систем. Часть медработников уже обучена. В условиях нехватки медицинских работников в сельской местности этот вариант станет наиболее простым, доступным и информативным – современные экспресс-тесты имеют высокую чувствительность и большой процент точности.